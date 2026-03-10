Pieter Elbers a démissionné de son poste de directeur général d’IndiGo le 10 mars, une décision à effet immédiat. Le groupe a lancé la recherche de son successeur et espère pouvoir le trouver rapidement.

En attendant, Rahul Bhatia, co-fondateur, principal actionnaire et managing director de la compagnie, assurera l’intérim.

« Rahul revient pour reprendre la direction des affaires de la compagnie aérienne afin de renforcer la culture d’entreprise, d’améliorer l’excellence opérationnelle et d’approfondir son engagement à fournir un service exceptionnel en matière d’attention, de fiabilité et de professionnalisme à ses clients », a déclaré le président du conseil d’administration, Vikram Singh Mehta.

Le départ de Pieter Elbers intervient après des fortes perturbations opérationnelles, survenues en fin d’année 2025 à cause d’une mauvaise planification des plannings de ses équipages.