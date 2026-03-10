Airbus continue d’avancer doucement. L’avionneur européen a publié ses chiffres de production pour février et annonce qu’il a livré 35 appareils à 21 clients durant le mois. Après un mois de janvier plutôt calme, il atteint donc 54 appareils livrés depuis le début de l’année.

Les livraisons du mois de février ont concerné huit A220-300, quatre A320neo, 21 A321neo – programme sur lequel Airbus a fortement accéléré la production ces dernières années –, un A350-900 et un A350-1000. Parmi les livraisons exceptionnelles se compte celle du premier A350 d’Egyptair (celui de la version -900).

En parallèle, Airbus a enregistré des commandes pour 28 appareils, au travers de trois contrats. Le plus significatif est celui d’Air Astana, qui porte sur l’acquisition de cinq A320neo et vingt A321neo. Il s’accompagne d’un contrat de Tigerair pour deux A321neo et d’un contrat pour un A320neo privé.

Ainsi, depuis le début de l’année, l’avionneur a enregistré des commandes pour 77 appareils, de la part de huit clients.