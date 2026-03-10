L’Union européenne veut elle aussi voir voler l’open fan. Dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Clean Aviation, le projet TAKE OFF a ainsi officiellement été lancé le 5 mars, réunissant vingt-cinq partenaires en consortium avec l’objectif de faire voler un premier moteur non caréné à taille réelle d’ici la fin de la décennie.

Emmené par Safran Aircraft Engines, le projet TAKE OFF (pour Technology and Knowledge for European Open Fan Flight) bénéficie d’un financement de 100 millions d’euros du partenariat public-privé Clean Aviation. Les partenaires du motoriste comptent d’autres grands noms comme Airbus, Avio Aero ou GKN Aerospace, mais aussi des universités et des centres de recherche. Safran Aircraft Engines aura pour mission de coordonner les travaux de développement.

TAKE OFF s’appuiera sur les résultats des projets OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation) de Clean Aviation et COMPANION (Common Platform and Advanced Instrumentation Readiness for Ultra Efficient Propulsion) d’Airbus, pour accélérer les avancées dans les recherches autour de l’open fan. Il couvrira toutes les étapes nécessaires du développement, de l’assemblage du démonstrateur et son intégration, à l’analyse des données des essais en vol, en passant par l’obtention du permis de vol. La démonstration en vol est prévue sur un A380.

L’objectif est d’atteindre un niveau de maturité technologique élevé, proche d’une configuration de pré-développement. En termes de bénéfices environnemental, la technologie d’open fan devrait améliorer de 20 % le rendement énergétique de la prochaine génération de moteurs.

« En nous appuyant sur les bons résultats déjà obtenus avec les projets OFELIA et COMPANION, TAKE OFF doit maintenant démontrer la viabilité du concept innovant que constitue le moteur Open Fan à un niveau de maturité supérieur, conformément aux attentes de la campagne d’essais en vol prévue en 2029 », annonce Maria Calvo, responsable de la gestion du projet au sein de Clean Aviation.