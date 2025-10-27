L’ambitieuse compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air a effectué sa première rotation avec des passagers entre Riyad et Londres-Heathrow le 26 octobre, une nouvelle étape vers le lancement de ses vols commerciaux.

Le vol RX401 a décollé de l’aéroport international du roi Khaled à 03h26 et a atterri à Heathrow à 07h30, après un vol de plus de sept heures, opéré par un Boeing 787-9 acquis en leasing auprès d’Oman Air pour la phase de certification et familiarisation équipage.​

Pour cette rotation inaugurale, seuls les employés de Riyadh Air, des membres du fonds souverain PIF et des partenaires invités étaient à bord, selon une politique qui restera en vigueur sur les prochains vols, la compagnie souhaitant affiner ses standards de service avant le lancement effectif de ses vols commerciaux qui sera possible avec la livraison de ses premiers 787-9 neufs par Boeing avant la fin de l’année.

Ce vol quotidien, qui sera bientôt rejoint par une rotation entre Riyad et Dubaï, fait davantage office de formation pour les équipes de la compagnie que de vols commerciaux et lui permettant d’exploiter le créneau qui lui a été attribué à Heathrow pour le démarrage de la saison hiver, en attendant la livraison de ses premiers Dreamliner. Les vols retour partent de Londres à 09h30 (RX402), et arrivent à Riyad à 19h15.

À noter, Riyadh Air vient de signer un contrat avec AviLease portant sur un premier 787-9 livrable au quatrième trimestre, sans doute son premier exemplaire. Le loueur saoudien se positionne ainsi comme le premier loueur partenaire de la nouvelle compagnie aérienne.

Riyadh Air avait été lancée en 2023 par le gouvernement saoudien, avec le soutien du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF), afin de participer à la concrétisation de la « Vision 2030 » du royaume, qui vise notamment à relier les villes saoudiennes à 250 destinations et à attirer 150 millions de touristes. Elle a commandé 72 Boeing 787-9, 60 Airbus A321neo et 25 A350-1000.