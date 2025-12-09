AerCap a signé un contrat de location portant sur deux Airbus A321neo neufs avec My Freighter, compagnie cargo basée à Tachkent qui opère également des vols passagers sous la marque Centrum Air. Les A321neo assureront bien évidemment du transport de passagers.

Les appareils, qui seront issus du carnet de commandes existant du loueur irlandais auprès d’Airbus, doivent être livrés au quatrième trimestre 2027.​

My Freighter devient ainsi le premier client d’AerCap en Ouzbékistan.

Fondée en 2020, My Freighter est spécialisée dans le transport cargo entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient. Sa compagnie Centrum Air assure des services passagers réguliers et charters depuis Tachkent.

Centrum Air aligne ainsi une flotte tout Airbus de 13 appareils (3 A330-300, 3 A321neo, 2 A320neo et 5 A320).