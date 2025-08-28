Qantas va muscler encore son plan de renouvellement de flotte et a décidé de commander une vingtaine d’Airbus A321XLR supplémentaires. Seize de ces appareils seront équipés d’une classe affaires avec un siège se transformant en lit horizontal et d’écrans intégrés, une première sur un monocouloir pour la compagnie australienne. Les livraisons devraient débuter au cours de l’année 2028.

Qantas indique que les A321XLR remplaceront des Boeing 737 actuellement en service. Dotés d’un rayon d’action allongé de 3 000 nm par rapport à ces appareils, ils lui permettront d’atteindre des destinations en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique qui étaient jusqu’alors inaccessible de façon efficace par ce segment de la flotte. Ils desserviront également des liaisons intérieures transcontinentales, notamment vers Perth.

« Ces A321XLR supplémentaires accéléreront le retrait de notre flotte de 737 et ouvriront de nouvelles opportunités pour les voyages nationaux et internationaux, nous permettant d’atteindre des destinations qui ne sont pas accessibles avec notre flotte actuelle d’appareils à fuselage étroit. Non seulement les A321XLR nous aideront à desservir le marché des entreprises voyageant entre Perth et la côte est de l’Australie, mais ils nous permettront également d’étendre nos vols sur les liaisons existantes vers l’Asie du Sud-Est et d’ouvrir de nouvelles possibilités telles que Perth-Inde et Adélaïde-Singapour », confirme Vanessa Hudson, PDG du groupe Qantas.

Cette nouvelle commande porte les engagements du groupe pour l’A321XLR à 48 appareils. Les deux premiers destinés à Qantas, configurés pour les vols intérieurs et internationaux court-courriers, devraient entrer en service mi-septembre. La compagnie australienne devrait disposer de sept exemplaires de l’appareil à la fin de son exercice financier. Jetstar attend elle aussi des appareils, à partir de 2027.

Au total, le groupe a passé des commandes fermes pour un total de 214 appareils, dont 32 ont été livrés, et auxquels s’ajoutent des options. Il précise également que le premier A350-1000ULR du projet Sunrise sera transféré vers la chaîne d’assemblage final d’Airbus en octobre de cette année pour une livraison en octobre 2026.