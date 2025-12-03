Flybondi a dévoilé un plan d’investissement estimé à environ 1,7 milliard de dollars le 2 décembre visant à renouveler et étendre sa flotte avec des Airbus A220-300 et des Boeing 737 MAX 10.
La compagnie low-cost argentine prévoit ainsi d’acquérir 15 A220-300 et 10 737 MAX 10, assortis de cinq options supplémentaires pour chaque type d’appareil, soit pour un total potentiel de 35 monocouloirs.
Flybondi deviendra alors de fait le premier opérateur de l’A220 en Amérique latine.
Les livraisons des A220-300 doivent débuter en 2027 et s’échelonner jusqu’en 2029. Les 737 MAX 10 sont quant à eux attendus entre 2027 et 2030.
Cette opération est financée par le fonds d’investissement privé COC Global Enterprise, basé à Miami, et actionnaire de référence de la compagnie aérienne argentine.
Flybondi, qui exploite actuellement 14 Boeing 737-800 et un Airbus A320 sous contrat ACMI, prévoit ainsi une forte augmentation de ses capacités à partir de 2027 pour soutenir sa croissance sur le marché intérieur argentin et dans de nouveaux marchés en Amérique latine et dans les Caraïbes.
La compagnie a déjà recours à de multiples contrats ACMI pour la prochaine haute saison avec une dizaine d’appareils attendus dans les prochaines semaines.