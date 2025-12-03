Flybondi a dévoilé un plan d’investissement estimé à environ 1,7 milliard de dollars le 2 décembre visant à renouveler et étendre sa flotte avec des Airbus A220-300 et des Boeing 737 MAX 10.

La compagnie low-cost argentine prévoit ainsi d’acquérir 15 A220-300 et 10 737 MAX 10, assortis de cinq options supplémentaires pour chaque type d’appareil, soit pour un total potentiel de 35 monocouloirs.​

Flybondi deviendra alors de fait le premier opérateur de l’A220 en Amérique latine.

Les livraisons des A220-300 doivent débuter en 2027 et s’échelonner jusqu’en 2029. Les 737 MAX 10 sont quant à eux attendus entre 2027 et 2030.

Cette opération est financée par le fonds d’investissement privé COC Global Enterprise, basé à Miami, et actionnaire de référence de la compagnie aérienne argentine.

Flybondi, qui exploite actuellement 14 Boeing 737-800 et un Airbus A320 sous contrat ACMI, prévoit ainsi une forte augmentation de ses capacités à partir de 2027 pour soutenir sa croissance sur le marché intérieur argentin et dans de nouveaux marchés en Amérique latine et dans les Caraïbes.

La compagnie a déjà recours à de multiples contrats ACMI pour la prochaine haute saison avec une dizaine d’appareils attendus dans les prochaines semaines.