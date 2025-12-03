Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a conclu des contrats de location à long terme avec AJet et Turkish Airlines portant sur dix Boeing 737-8 neufs, dont les livraisons sont prévues entre 2026 et 2027.

Les appareils seront exploités par AJet, filiale à bas coûts de Turkish Airlines, dans le cadre de la montée en puissance de sa flotte moyen-courrier.​

Selon DAE, l’accord s’inscrit dans le renforcement d’une relation de long terme avec Turkish Airlines et répond aux besoins de capacité supplémentaires d’AJet sur un marché turc en croissance, avec une hausse de 5,7% des mouvements aériens au premier semestre 2025 d’après le ministère turc des Transports.

Le loueur dubaïote rappelle par ailleurs détenir, gérer ou s’être engagé sur 236 avions Boeing, dont 119 de la famille 737 MAX.

AJet opère aujourd’hui avec une flotte de plus de 80 appareils, très majoritairement composée de monocouloirs Boeing, dont 18 737-8.