Cela fait longtemps que Lufthansa planifie la simplification de sa flotte long-courrier et avait sonné le glas de ses opérations en quadriréacteurs dès la crise sanitaire. La réalité de la chaîne d’approvisionnement a contraint le groupe à réviser ses plans mais les grands principes demeurent : le nombre de sous-flottes sur le long-courrier doit diminuer et les A340 doivent laisser la place à des bimoteurs.

Lors de sa journée investisseurs, le groupe a pu présenter son calendrier d’ici 2030, en ajustant ses plans aux dernières informations de livraison qu’il a obtenu auprès de Boeing et Airbus...