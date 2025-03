Korean Air a inauguré le 11 mars une nouvelle identité visuelle, plus moderne et plus sophistiquée. Elle conserve le symbole caractéristique taegeuk, présent sur l’empennage des appareils et sur le drapeau sud-coréen, dans une version stylisée, minimaliste, bleu foncé. Le logo de la compagnie adopte une écriture plus fine.

Un premier appareil repeint aux nouvelles couleurs a été présenté et est entré en service le 12 mars sur la ligne Séoul – Tokyo. Il s’agit du Boeing 787-10, immatriculé HL8515. Conservant son fuselage bleu ciel, celui-ci a été enrichi d’une nouvelle finition métallique pour renforcer l’image premium et la séparation avec le ventre blanc ont pris la forme d’une courbe. Le logo (un simple Korean) et le taegeuk sont agrandis.

Korean Air souligne qu’il s’agit de la première fois qu’elle change de logo depuis 41 ans. Ce changement d’identité visuelle intervient alors que tous les obstacles à l’intégration d’Asiana ont été levés et qu’une nouvelle compagnie est en train de prendre forme.

« Avec l’intégration totale d’Asiana, notre rôle de leader dans le secteur du transport aérien en Corée prend une dimension nouvelle. Nous unifierons notre expertise, optimiserons nos forces et fusionnerons nos cultures pour offrir une expérience de vol innovante et sans égal », commente Walter Cho, président-directeur général de Korean Air.