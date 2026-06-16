Le compte à rebours est lancé en vue de l’intégration de l’Airbus A350 dans la flotte de KLM. La compagnie néerlandaise a annoncé le 15 juin que le premier appareil avait été peint et sera baptisé « The Night Watch » (la Ronde de nuit), en référence au tableau de Rembrandt. Toujours à Toulouse, il doit faire l’objet de derniers préparatifs.

Sa livraison est prévue à la fin du mois d’août, pour une entrée en service planifiée en septembre avec un vol inaugural entre Amsterdam et Toronto.

KLM rencontre en revanche un problème similaire à celui de Lufthansa : dans les premières semaines de la mise en service des A350, les fauteuils de la classe affaires ne seront pas disponibles à la réservation. Une « réinterprétation des exigences réglementaires par les autorités aéronautiques » retarde en effet leur certification. Comme Air France avant elle, KLM a opté pour les fauteuils Opera de Stelia Aerospace. Chez elle, chaque A350 pourra accueillir 331 passagers, 34 en classe affaires, 26 en premium economy et 271 en classe économique.

La compagnie rappelle qu’elle a engagé des investissements pluriannuels de 7 milliards de dollars dans sa flotte, pour introduire ces A350 (en remplacement de ses Boeing 777-200ER et A330-200/300), des A350F, des 787, des A321neo et des Embraer E195-E2.