AirJapan vit ses derniers mois. Le groupe ANA a annoncé le 30 octobre qu’il allait restructurer sa stratégie autour de deux marques, ANA et Peach, ce qui va mener à la disparition de la marque Air Japan à partir du 29 mars. Il explique que cela lui permettra d’optimiser sa compétitivité en s’adaptant aux changements survenus sur le marché mondial.

Le groupe ANA avait décidé en 2022 de s’appuyer sur sa filiale Air Japan, la société exploitante d’opérations charter sous la marque ANA, pour lancer une nouvelle activité low-cost hybride sous la marque AirJapan, au départ de Tokyo Narita et principalement vers l’Asie et l’Océanie (elle a lancé des opérations vers Bangkok, Séoul et Singapour notamment). Elle est opérationnelle depuis février 2024.

Cependant, deux changements majeurs sont intervenus depuis son lancement. Tout d’abord, alors qu’AirJapan devait tenter de répondre à la nouvelle demande modelée par la crise sanitaire, des tensions géopolitiques sont venues perturber le marché. Par ailleurs, la chaîne d’approvisionnement est déstabilisée, entraînant des retards de livraison qui perturbent la gestion des flottes chez toutes les compagnies aériennes.

A cela s’ajoutent des difficultés avec sa flotte de Boeing 787, qui contraignent le groupe à maintenir une partie de ses Dreamliner au sol régulièrement et à se soumettre à des enquêtes de sécurité renforcées des autorités de l’aviation civile japonaise et américaine : problèmes techniques liés aux batteries, aux commandes de vol et à des composants structurels, notamment. La suspension de la marque AirJapan permettra de gérer plus facilement l’allocation des appareils et les ressources humaines, en les réaffectant aux opérations d’ANA. La société exploitante AirJapan continuera donc à contribuer aux activités internationales du groupe, mais uniquement sous la marque ANA.