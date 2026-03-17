Allegiant Air a franchi un premier obstacle dans son projet d’acquisition de Sun Country Airlines. La compagnie américaine a annoncé le 16 mars qu’elle avait obtenu l’approbation de son autorité antitrust pour poursuivre la transaction, avec la levée anticipée de la période d’attente prévue par la loi.

D’importantes étapes restent toutefois à franchir. Elle doit encore obtenir l’aval du département des Transports (DoT) et celui des actionnaires d’Allegiant et de Sun Country.

La transaction devrait désormais être finalisée au cours du deuxième ou du troisième trimestre 2026.