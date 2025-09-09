La connectivité en vol va gagner en accessibilité chez Air France. La compagnie française annonce qu’elle est en train de déployer son nouveau service de wifi très haut débit et totalement gratuit sur sa flotte : elle s’apprête à en équiper son cinquième appareil, un Airbus A350, et vise à proposer cette offre sur 30% de ses appareils d’ici la fin de l’année, avant que toute la flotte soit équipée fin 2026.

Le service repose sur la connexion Internet haut débit proposée par Starlink, qui s’appuie sur un réseau dense de satellites en orbite basse qui assure une connectivité fiable.

Aujourd’hui, deux Embraer E190 et deux A220 disposent du système – c’est la première fois qu’une solution de connectivité est proposée sur la flotte régionale, souligne Air France. Pour en profiter, les passagers n’ont qu’à se connecter à leur compte Flying Blue – qui peut être créé à bord pour les passagers qui n’en ont pas. Ils peuvent ensuite utiliser normalement leurs appareils (smartphone, tablette, ordinateur) et peuvent même en connecter plusieurs en même temps au service.

En attendant que l’intégralité de la flotte soit équipée, l’offre actuelle reste en service. Elle se compose d’un pass message gratuit pour les membres du programme de fidélité et d’une offre payante pour les autres utilisations.