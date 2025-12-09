Korean Air, aux côtés d’Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan et Air Seoul, a opté pour la connectivité satellitaire Starlink à bord de l’ensemble de sa flotte. Les cinq compagnies aériennes du chaebol Hanjin Group entameront les préparatifs d’installation et les phases de test d’ici la fin de l’année.

Le groupe précise que le calendrier de déploiement variera selon les transporteurs, avec une mise en service possible dès le troisième trimestre 2026. Il s’agit de la première adoption de Starlink par une compagnie aérienne sud-coréenne.

Korean Air et Asiana Airlines, en cours de fusion opérationnelle, donneront la priorité à l’installation de Starlink sur leurs avions long-courriers Boeing 777-300ER et Airbus A350-900. Après leur intégration, Korean Air prévoit de finaliser l’installation sur l’ensemble de sa flotte d’ici fin 2027. Jin Air équipera d’abord ses Boeing 737-8, tandis que les compagnies Air Busan et Air Seoul analyseront leur flotte afin de définir les priorités.

Starlink, la constellation de satellites en orbite basse (LEO) développée par SpaceX, offre des débits pouvant atteindre 500 Mbps, permettant aux passagers de profiter d’un streaming fluide, de jeux en ligne, d’appels vidéo, de travail sur le cloud, de services d’achat et de messagerie.

Korean Air précise que grâce à Starlink, les passagers de toutes les cabines auront accès à un Wi-Fi rapide et fiable, leur permettant de rester connectés en vol aussi aisément qu’au sol.