Air Canada commence à lever le voile sur les destinations vers lesquelles voleront ses Airbus A321XLR. La compagnie a ainsi annoncé que la première nouvelle ligne qui serait ouverte avec l’appareil serait la ligne Montréal – Palma de Majorque. Elle a également souligné que l’appareil reprendrait les liaisons Montréal – Toulouse (annuel) et Montréal – Edimbourg (saisonnier) en 2026.

Le premier A321XLR sera livré au premier trimestre 2026 et jusqu’à dix appareils sont attendus au cours de l’année – sur trente en commande et livrables jusqu’en 2028. La ligne vers Palma sera inaugurée le 17 juin.

Air Canada a choisi de les aménager en configuration biclasse de 182 places. Une classe affaires comptera quatorze fauteuils qui se déploient en lits horizontaux, pour la première fois sur un monocouloir de la compagnie. La classe économique pourra accueillir 168 passagers.

Au fur et à mesure des livraisons, Air Canada ajoutera de nouvelles liaisons en A321XLR et précise qu’elles ne seront pas toutes réalisées au départ de Montréal mais également de Toronto, Ottawa et Halifax vers l’Europe.