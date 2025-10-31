La compagnie réunionnaise Air Austral annonce avoir signé une lettre d’intention (LOI) avec Macquarie AirFinance pour lui louer deux Airbus A320neo.

Les livraisons des nouveaux monocouloirs sont programmées pour mars et mai 2027. Ils viendront remplacer les trois Airbus A220-300 qui composent actuellement la flotte régionale de la compagnie.

Air Austral précise avoir mené des discussions avec Airbus et Boeing durant plusieurs semaines pour le remplacement de ses A220. L’A320neo s’est finalement révélé être la meilleure solution, avec des performances opérationnelles « parfaitement adaptées » à son réseau régional, « une disponibilité d’appareils répondant au calendrier de la compagnie », « un modèle économique plus en adéquation avec sa situation actuelle » et « un dispositif éprouvé de maintenance et de support technique ».

« Ce choix constitue une étape importante pour consolider durablement notre exploitation moyen-courrier et soutenir notre croissance. Avec l’A320neo, nous bénéficions d’un avion reconnu pour sa fiabilité, offrant davantage de capacité et parfaitement adapté à notre réseau. Ce renouvellement nous permettra de renforcer nos fréquences, d’accompagner le développement de notre réseau régional et d’offrir à nos clients un service encore plus performant », a annoncé Hugues Marchessaux, le Président du Directoire d’Air Austral.

Air Austral avait indiqué ces dernières semaines vouloir se séparer de sa flotte d’A220, des appareils connaissant des problèmes techniques au niveau des moteurs PW1500G de Pratt & Whitney, ce qui a particulièrement impacté ses opérations et pesé sur ses coûts d’exploitation au regard de la taille de sa flotte.

La signature définitive du contrat de leasing opérationnel interviendra dans les prochaines semaines. Le choix de la motorisation n’a pas été avancé, mais le LEAP-1A de CFM International devrait figurer comme favori.

Enfin, Air Austral a annoncé qu’elle poursuivait sa réflexion sur l’évolution de sa flotte long-courrier à horizon 2030. Pour rappel, la compagnie aligne 3 Boeing 777-300ER et deux 787-8.