Philippine Airlines (PAL), la compagnie aérienne nationale des Philippines, a été officiellement invitée à rejoindre l’alliance oneworld lors de l’Assemblée générale de l’IATA qui s’est tenue à Rio de Janeiro les 6 et 7 juin, ce qui en fera de fait son 16ᵉ membre.

L’intégration complète est prévue l’année prochaine, le temps de finaliser les adaptations informatiques, commerciales et opérationnelles nécessaires.

L’entrée de PAL dans oneworld renforcera la présence de l’alliance en Asie du Sud-Est, région où Malaysia Airlines est aujourd’hui le seul membre, et viendra plus largement compléter les hubs de Cathay Pacific, Japan Airlines et Qantas en Asie–Pacifique.

« Il s’agit d’un moment décisif et transformateur pour Philippine Airlines », a déclaré Lucio Tan III, le président de PAL Holdings. « Devenir membre de l’alliance oneworld et renforcer la représentation de l’Asie du Sud-Est au sein du groupe rapproche considérablement les Philippines et la région du reste du monde comme jamais auparavant. Avec nos partenaires, nous offrirons un choix plus vaste, des trajets réguliers et une expérience de voyage de classe mondiale, à l’image de la chaleureuse hospitalité philippine.»

La compagnie philippine dessert actuellement 69 destinations dans 19 pays avec une flotte d’une cinquantaine d’appareils, la moitié étant constituée de gros-porteurs. Elle apportera une trentaine de destinations supplémentaires au réseau oneworld, notamment des destinations intérieures et touristiques aux Philippines comme Caticlan ou Puerto Princesa. Les passagers des compagnies oneworld bénéficieront en retour de meilleures correspondances via les hubs de Philippine Airlines à Manille et à Cebu.

Les 15 compagnies aériennes de l’alliance oneworld desservent aujourd’hui près de 1 000 destinations.