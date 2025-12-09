La Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) Antilles-Guyane a décidé le 8 décembre de suspendre temporairement le certificat de transporteur aérien d’Air Antilles. Tous les appareils de la compagnie sont donc cloués au sol à partir d’aujourd’hui.

Cette décision a été prise à la suite d’un audit mené du 2 au 4 décembre, qui a révélé des manquements dans ses procédures et sa documentation de sécurité et d’organisation, et demande des vérifications et des corrections « devant être finalisées dans des délais rapprochés ». Air Antilles insiste pour souligner que cette suspension n’est pas due à un manque de sécurité de ses appareils.

Elle va désormais travailler à résoudre ces problèmes de conformité administrative et de suivi. Elle explique être déjà en train de faire évoluer sa direction pour « renforcer la gouvernance, l’efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire », ce qui lui permettra de répondre aux exigences de la DSAC.

Cette suspension intervient alors qu’Air Antilles connaît toujours des difficultés financières et qu’elle n’opère que grâce à une licence d’exploitation provisoire, renouvelée environ tous les trimestres, conditionnée à la mise en oeuvre d’une recapitalisation et d’une mise en conformité durable. Le dernier renouvellement rend pour le moment cette licence valable jusqu’au 31 janvier 2026.