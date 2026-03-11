Didier Kayat va quitter ses fonctions de PDG du groupe Daher le 31 mars 2026, après une vingtaine d’années de présence dans le groupe dont dix à sa direction.

À cette même date, Thibault Scaramanga assumera la présidence du conseil d’administration, dont il est membre depuis 2016 ainsi que la direction générale par intérim.

Le groupe Daher précise que le le recrutement de son futur Directeur général est en cours. Aymeric Daher, jusqu’alors Directeur général adjoint, est nommé Directeur général délégué à compter du 31 mars 2026.

Selon le communiqué diffusé par Daher, Didier Kayat a décidé de quitter Daher pour se consacrer à des projets personnels.

Daher note que le groupe « a connu sous son impulsion une transformation profonde, un renforcement de sa présence internationale, notamment à travers le déploiement de l’ensemble de ses activités sur le continent américain, et une croissance soutenue, avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2025 ».