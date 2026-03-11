Le salon Verticon 2026, qui se déroule à Atlanta, a revêtu une importance particulière pour Hélicoptères Guimbal. L’industriel a en effet annoncé le lancement de son programme de GrandCabri G5 le 11 mars, un hélicoptère léger qui pourra occuper le positionnement intermédiaire entre les hélicoptères à piston et ceux du format H125 d’Airbus Helicopters.

Le GrandCabri G5 sera en effet un hélicoptère à cinq places (un pilote et quatre passagers), quadripale, à turbine. « Il reprend l’ADN du Cabri G2 : rotor multipale à pales composites, Fenestron® et structure composite anticrash, tout en offrant les performances d’une turbine moderne et économique. Il bénéficie de l’expérience accumulée en opération pendant plus de 700.000 heures de vol par 400 Cabri G2 livrés dans 40 pays », commente Bruno Guimbal, PDG d’Hélicoptères Guimbal.

Le développement du G5 est déjà avancé puisque les spécifications techniques détaillées sont gelées et la fabrication des outillages et des premières pièces prototypes a commencé. Guimbal vise une entrée en service avant la fin de la décennie.

L’hélicoptériste a choisi la turbine Arrius 2D de Safran Helicopter Engines comme motorisation exclusive pour le G5. Cette nouvelle variante à 450 ch de la famille Arrius 2, avec une intégration spécifique au G5, bénéficiera de la maturité de la plateforme et réduira la charge du pilote grâce notamment à son calculateur de régulation numérique (FADEC) à double canal. Safran Helicopter Engines précise également qu’il aura un intervalle entre deux révisions de 3 000 heures dès sa mise en service.

En parallèle, Guimbal et Airbus Helicopters ont annoncé que le second avait acquis une participation minoritaire au capital du premier. Ce mouvement capitalistique vise notamment à soutenir la production en série du drone VSR700 – commandé par l’Etat français.