De Havilland Canada donne des nouvelles du DHC-515. L’avionneur a effectué une mise à jour sur son programme d’avion de lutte contre les incendies le 10 mars, alors que le premier appareil est actuellement en assemblage dans ses installations de Calgary.

Il annonce que le fuselage avant, coque et cockpit, est assemblé, et que l’assemblage du premier caisson d’aile a récemment été achevé. Il précise que la structure mesure 28,6 mètres de long.

Le programme DHC-515 a enregistré des commandes pour une trentaine d’appareils, notamment 22 pour plusieurs pays européens (Croatie, Espagne, Italie, Grèce, Portugal et France). La Grèce sera d’ailleurs la première à recevoir l’appareil et à le mettre en service en 2028.