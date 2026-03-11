Boeing a ralenti temporairement les livraisons de 737 MAX pour reprendre des appareils déjà produits, mais non encore livrés, afin de corriger un défaut de câblage.

L’avionneur américain indique que des fils électriques présentent de petites rayures liées à une erreur d’usinage, nécessitant des travaux de reprise sur certains appareils. Boeing n’a pas fourni plus de détails sur le défaut constaté ni sur le nombre d’avions concernés.

Boeing précise que les appareils en service peuvent continuer à voler et que la production de nouveaux appareils se poursuit au rythme actuel (cadence 42).

Le groupe prévient toutefois de retards de livraisons à court terme, susceptibles de peser sur le premier trimestre, tout en maintenant son objectif d’environ 500 livraisons de monocouloirs sur l’ensemble de 2026.