Pour ceux dont l’agenda serait resté vide aux pages des 7 et 8 juin, l’Amicale Jean-Baptiste Salis propose d’y inscrire son meeting annuel de La Ferté-Alais. Cette année, pour sa 52e édition, le meeting du Temps des Hélices est placé sous le signe du cinéma, tout en conservant le programme d’animations qui fait son succès depuis des années.

Les visiteurs pourront donc profiter de leur matinée pour se promener sur l’aérodrome de Cerny et apprécier l’exposition statique, visiter les appareils exposés, s’entretenir avec les spécialistes… Des tableaux historiques seront proposés, notamment par l’association Pilotes de Guerre, évoquant les acteurs de certains films aéronautiques au côté des appareils concernés. La compagnie Périgrin remémorera également Amelia Earhart au pied du Lockheed L12 Electra.

Ce sera également le temps des baptêmes de l’air, avec cette rare opportunité de pouvoir voler à bord d’un Douglas C-53 Skytrooper, vétéran de la Seconde guerre mondiale, durant vingt minutes.

L’après-midi sera marqué par les traditionnels démonstrations en vol et spectacles aériens, réalisés par une centaine d’appareils. Aux côtés des incontournables A400M et Alphajet de la Patrouille de France, un Pilatus P2-06 et un Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet évolueront pour rappeler Indiana Jones, quand un AT6M ‘Zero’, des North American T-6G et autre Boeing-Stearman PT-17 Kaydet évoqueront Pearl Harbor. Des Douglas C-47 B Skytrain, C-53D Skytrooper et R4D ‘Ready 4 Duty’, un Supermarine Spitfire FR.XIVe et North American P-51D-30NT illustreront Le jour le plus long… Sans compter les hommages à La mort aux trousses, Good Morning Vietnam ou L’empire du soleil.

Enfin, toute la journée, le Village du Temps des Hélices proposera échanges et animations aux visiteurs, pour leur faire découvrir autrement l’univers aéronautique. De nombreux exposants seront sur place pour présenter leurs actions et missions (livres, photos, écoles de pilotage, fédérations aéronautiques, unités de l’armée de l’Air, de la Marine nationale et de l’armée de Terre, associations de sauvegarde du patrimoine, institutions, etc.), tandis que seront proposés des séances de dédicaces, de simulateur et un concert rétro des Satin Dolls.