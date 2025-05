Le Meeting de l’air est un rendez-vous incontournable pour les passionnés et les curieux d’aviation, mais aussi pour la Fondation des œuvres sociales de l’air (FOSA). Organisé cette année sur la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, foyer de la flotte française d’A400M, les 24 et 25 mai, il vise à promouvoir l’aviation civile et militaire auprès des jeunes visiteurs, à renforcer le lien entre armées et nation, mais aussi à assurer le financement de la fondation.

Après l’ouverture du site à 9h, les démonstrations aériennes débuteront en fanfare avec une démonstration des parachutistes de la Royal Air Force et plus d’une trentaine de tableaux rythmeront chaque journée, jusqu’à 18h. Les ambassadeurs de l’Armée de l’air et de l’espace seront bien sûr présents pour éblouir les visiteurs : Rafale (en solo et en tactical display), A400M, Equipe de voltige de l’Armée de l’air et de l’espace… La Patrouille de France sera absente, le début de sa saison ayant été repoussé au 1er juin après l’accident du mois de mars.

Mais bien d’autres pépites assureront le spectacle : Douglas DC-3, Ju 52, Fouga Magister, Pitts S 12, DH 100 Vampire, Spitfire et PT 13 Stearman avec sa « wingwalker », pour ne citer qu’eux. Au sol également, les visiteurs pourront profiter de visites et démonstrations des missions de l’Armée de l’air et de l’espace.

Les bénéfices qui seront dégagés lors des deux journées de meeting sont destinés à soutenir les actions de la FOSA, qui vient en aide au personnel de l’Armée de l’air et de l’espace, de la DGAC (Direction générale de l’aviation civile), de Météo France et à leurs familles, lorsqu’ils se trouvent en difficulté après un accident de la vie. A noter que les réservations de billets se font uniquement sur Internet.