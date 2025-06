Airbus entre enfin dans la flotte de LOT Polish Airlines. La compagnie aérienne polonaise a signé un contrat avec l’avionneur européen lors du Salon du Bourget pour l’acquisition de 40 monocouloirs de la famille A220 : 20 A220-100 et 20 A220-300.

LOT prévoit par ailleurs de commander jusqu’à 84 exemplaires grâce à des options d’achats. Le contrat a été signé par Michal Fijol, le directeur général de LOT et par Benoît de Saint-Exupéry, Vice-Président Exécutif Commercial, en présence de Guillaume Faury, le Président exécutif d’Airbus et de Christian Scherer, le CEO d’Airbus Commercial Aircraft.

Les premiers A220-300 rejoindront la flotte de LOT à l’été 2027, suivis par les A220-100, avec l’ensemble des livraisons prévues jusqu’en 2031. Ils remplaceront la totalité de ses E-Jet d’Embraer puis participeront au développement de la compagnie aérienne polonaise, notamment depuis son futur hub situé au port de communication central (CPK), un mégaprojet aéroportuaire multimodale qui sera opérationnel au début de la prochaine décennie. Les appareils en option sont quant à eux livrables à partir de 2032.

Michal Fijol a expliqué que la compagnie avait travaillé sur le projet de la modernisation de sa flotte la moins capacitaire depuis plus d’un an et qu’il avait reçu deux autres offres de la part d’avionneurs concurrents (Embraer avec sa famille E-Jet E2 et très certainement Boeing aussi avec son 737 MAX 7). Mais il a expliqué que l’A220 était tout simplement le meilleur avion pour le futur de LOT, car servant à la fois à la croissance de la compagnie (par les capacités des appareils), à la qualité souhaitée en termes d’expérience passager et à ses critères environnementaux. Les appareils restants seront évalués et ajoutés en fonction du contexte économique qui prévaudra et en fonction de la concurrence des autres acteurs de la région.

Michal Fijol a également indiqué que les trois E195-E2 actuellement en service (en location chez Azorra) resteraient le plus longtemps possible en flotte avant d’être remplacés à leur tour.

Pour rappel, l’A220-300 va bientôt voir sa capacité maximale portée à 160 passagers (contre 149 aujourd’hui) grâce à l’ajout d’une paire d’issues de secours supplémentaires, avec une certification qui devrait intervenir l’année prochaine.

Au 31 mai, la famille A220 totalisait plus de 900 commandes fermes en provenance de 30 clients.