Riyadh Air a finalement tranché pour l’Airbus A350-1000. La nouvelle compagnie aérienne saoudienne basée à Riyad a signé une commande ferme avec Airbus pour 25 exemplaires fermes, un contrat qui s’accompagne de 25 autres exemplaires en option. L’Airbus A350-1000 deviendra ainsi le vaisseau amiral du nouveau transporteur, aussi bien par ses capacités d’emport que par son rayon d’action. Riyadh Air sera de fait le premier exploitant de la version la plus capacitaire de la famille A350 en Arabie Saoudite.

« Cette commande marque une étape importante dans la construction d’une compagnie aérienne de classe mondiale, reflet des ambitions de la Vision 2030. L’A350-1000 apportera une efficacité et un confort exceptionnels à notre flotte, soutenant ainsi nos objectifs de développement durable et permettant à Riyadh Air d’offrir une expérience premium tout en reliant l’Arabie saoudite au reste du monde », a déclaré Adam Boukadida, le directeur financier de Riyadh Air. « C’est un signal clair de notre volonté de façonner l’avenir du transport aérien et de contribuer de manière significative à l’écosystème aéronautique en pleine croissance du Royaume. »

Riyadh Air avait été lancée en 2023 par le gouvernement saoudien, avec le soutien du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF), afin de participer à la concrétisation de la « Vision 2030 » du royaume, qui vise notamment à relier les villes saoudiennes à 250 destinations et à attirer 150 millions de touristes. Elle ambitionne de contribuer à hauteur de 19,9 milliards de dollars au PIB non pétrolier du royaume, de créer plus de 200 000 emplois et de renforcer la position de l’Arabie saoudite comme hub aérien mondial.

Pour cela, la nouvelle compagnie aérienne saoudienne avait déjà commandé 132 appareils : 72 Boeing 787-9 et 60 Airbus A321neo. Riyadh Air avait maintes fois indiqué vouloir disposer d’une flotte de plus de 200 appareils pour pouvoir s’imposer face aux grandes compagnies du Golfe.

Le lancement de ses opérations commerciales est prévu au quatrième trimestre 2025.

Avec cette nouvelle commande, l’A350-1000 poursuit par ailleurs sa conquête du Moyen-Orient, après être entré en service chez Qatar Airways et Etihad.

Pour rappel, Miguel Llorca, l’Ingénieur en Chef de la famille A350, a récemment confirmé que le moteur Trent XWB-97 de Rolls-Royce qui équipe l’A350-1000 allait connaître une mise à jour importante d’ici 2028 pour voir son « time on wing » doubler et ainsi atteindre les 3-4 ans dans les environnements difficiles comme les pays du GCC.