Pratt & Whitney annonce le 18 février qu’il intègre Sanad Group à son réseau mondial de fournisseurs de services de maintenance sur les moteurs GTF.

Pour cela, la filiale du groupe d’investissement souverain Mubadala va construire de nouvelles installations ultramodernes à Al Ain, qui seront opérationnelles en 2028. Premières à être installées dans la vaste région Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord, elles seront capables d’intervenir sur les PW1100G-JM (famille A320neo), PW1500G (A220) et PW1900G (Embraer E2) et de fournir des services complets de maintenance, de réparation et de révision, ainsi qu’une capacité d’essai.

Sanad Group est déjà un partenaire de Pratt & Whitney dans le domaine de la maintenance puisqu’il est fournisseur de services pour le moteur V2500 depuis plus de dix ans.

« L’établissement du centre de maintenance pour le GTF à Abu Dhabi permettra à Sanad de fournir des services MRO de haute qualité sur les moteurs de dernière technologie, avec la capacité d’entretenir des moteurs dans le monde entier. Cette initiative créera des emplois hautement spécialisés, diversifiera l’économie et renforcera la position d’Abu Dhabi et des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de l’aviation », commente Mansoor Janahi, directeur général et chef de la direction de Sanad.

Pratt & Whitney précise que son réseau MRO pour le GTF compte 20 ateliers répartis sur quatre continents.