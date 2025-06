Les groupes Saudia et Air France-KLM ont signé un important accord de maintenance moteur d’une durée de 13 ans. Dévoilé lors du Salon du Bourget, cet accord prévoit qu’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) fournira des services complets de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les 86 GE90 qui motorisent la flotte de Boeing 777 de Saudia (très majoritairement des 777-300ER et 777F). Les travaux seront réalisés dans les installations d’AFI KLM E&M à Roissy-CDG et à Orly.

La division MRO d’Air France-KLM précise que cet accord s’appuie sur un protocole d’accord stratégique signé à Riyad en décembre 2024 lors de la visite d’État du président français Emmanuel Macron. Il posait déjà les bases d’une coopération industrielle renforcée en matière de maintenance aéronautique, de développement de contenu local et de synergies commerciales entre le groupe Saudia et le groupe Air France-KLM.

« Cet accord marque une étape importante dans le renforcement de l’infrastructure technique de nos opérations long-courriers. Ce partenariat de confiance avec Air France Industries KLM E&M témoigne de notre confiance en leur expertise et s’inscrit dans notre objectif d’offrir une fiabilité et une excellence de classe mondiale à l’ensemble de notre flotte. Il complète également notre stratégie globale visant à localiser les capacités MRO et à créer de la valeur à long terme pour le Royaume » a expliqué Ibrahim Al-Omar, le Directeur général du groupe Saudia.

L’accord comprend des services intégrés de support moteur tels que l’analyse des performances, la maintenance prédictive via la plateforme PROGNOS®, les services sous l’aile et le support sur site. Ces solutions visent à optimiser les performances des moteurs, à minimiser les temps d’immobilisation des appareils et à améliorer la fiabilité opérationnelle, autant de priorités essentielles pour Saudia qui développe son réseau long-courrier et qui poursuit sa stratégie de transformation dans le cadre du plan Saudi Vision 2030.