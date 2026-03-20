Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Air Mauritius ont signé une extension pluriannuelle de leur accord portant sur un support en pool complet et la réparation des équipements, ainsi que sur la maintenance des groupes auxiliaires de puissance (APU) de la flotte d’Airbus A350 de la compagnie mauricienne.

« AFI KLM E&M est un partenaire de confiance depuis de nombreuses années pour le support de nos opérations A350. La prolongation de cet accord confirme notre confiance en leurs compétences. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration fructueuse et d’atteindre une excellence opérationnelle encore plus grande » a annoncé Ravindranath Ramroop, le Directeur des Services Techniques d’Air Mauritius.

La compagnie aérienne de l’île Maurice aligne 4 A350-900.