La société britannique Executive Jet Support (EJS) a finalisé l’acquisition d’un Airbus A330-200 motorisé en CF6 auprès de KLM, en vue de son démantèlement. L’appareil, portant le numéro de série MSN 682, marque une nouvelle étape dans le positionnement de l’entreprise sur le segment du démontage de gros-porteurs.

Elle permet également à EJS de sécuriser des moteurs CF6 et un stock stratégique de pièces, dans un contexte de forte demande pour les composants d’A330 sur le marché MRO.

Cette transaction s’inscrit aussi dans le cadre de la modernisation continue de la flotte de KLM, qui remplace progressivement ses A330 les plus anciens par des Boeing 787 et bientôt des A350 sur le long-courrier.

EJS s’appuie régulièrement sur des installations de KLM UK Engineering à Norwich pour le stockage et la maintenance de ses appareils.