La société toulousaine Donecle, spécialisée dans les inspections par drone, annonce avoir levé 10 millions d’euros afin d’accélérer le développement et le déploiement de ses solutions de maintenance reposant sur l’intelligence artificielle.

Menée conjointement par IRDI Capital Investissement et SWEN Capital Partners, avec la participation de GSO Innovation et ARIS Occitanie, cette levée de fonds représente une étape clé pour accélérer son expansion internationale, notamment en Europe et aux États-Unis. Elle permettra également de renforcer ses équipes, de poursuivre ses investissements dans l’intelligence artificielle et de développer de nouveaux partenariats stratégiques pour transformer davantage l’inspection des aéronefs.

Fondée en 2015 à Toulouse, Donecle compte parmi ses clients des compagnies aériennes, des prestataires MRO, des constructeurs et des opérateurs militaires à travers le monde.

Donecle compte déjà plus d’une quarantaine de drones opérationnels déployés dans plus de 15 pays. Elle avait procédé à une augmentation de capital consécutivement à un deuxième tour de table de 5,6 millions d’euros pour accroître ses capacités d’inspection par drone en 2023.