AirExplore a définitivement suspendu ses opérations. La compagnie charter et ACMI a annoncé le 10 novembre qu’elle arrêtait ses activités et qu’elle avait déposé une demande de renonciation à son certificat de transporteur aérien.

Au début de l’été, elle avait déjà décidé de fortement réduire la voilure sur son activité tout-cargo, opérée avec des Boeing 737-800 convertis. Elle évoquait une baisse de la demande, en raison d’une surcapacité sur le marché du fret express et de l’e‑commerce. Elle avait alors choisi de recentrer ses activités autour de l’ACMI passagers et du wet-lease.

Le transporteur slovaque n’a cette fois pas évoqué les raisons de cette renonciation.

Créée en 2010, AirExplore avait été rachetée en 2023 par Avia Solutions Group.