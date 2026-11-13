A l’occasion de la présentation de ses résultats pour son premier semestre (clôturé le 30 septembre), Wizz Air a notamment fait un point sur la situation de sa flotte. La compagnie continue de voir la situation s’améliorer avec ses GTF et d’augmenter ses capacités, malgré un contexte toujours difficile.

Elle indique ainsi qu’elle compte toujours 22 appareils immobilisés au 30 septembre à cause des problèmes d’approvisionnement dans le programme PW1100G-JM de Pratt & Whitney, qui motorise la très grande majorité de sa flotte. C’est une amélioration par rapport à l’année dernière, où 35 appareils étaient cloués au sol à la même période. D’ici la fin de l’année fiscale (31 mars 2027), elle estime qu’elle devrait encore en compter entre quinze et vingt. Les immobilisations devraient toutes avoir été levées à la fin de l’année calendaire 2027.

En parallèle, elle poursuit son programme de renouvellement et de croissance de la flotte. Sur le semestre, elle a réceptionné seize A321neo et trois A321XLR, tandis qu’elle a restitué quatre A320ceo et un A321ceo. Sa flotte compte désormais 276 appareils de la famille A320, dont 78 % sont des appareils de nouvelle génération. Parmi ces appareils se trouvent encore 39 A321ceo, qui auront tous été retirés d’ici son exercice 2029. Elle attend encore la livraison de 234 A321neo et un A321XLR.

En ce qui concerne son bilan, Wizz Air a connu un premier semestre contrasté, marqué par une croissance de plus de 13 % de son chiffre d’affaires grâce à l’augmentation du nombre de passagers (notamment au deuxième trimestre, sur la période estivale). En revanche, la hausse des prix du carburant, les perturbations au Moyen-Orient (elle desservait Israël, la Jordanie, les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite) et des effets de change défavorables ont dégradé ses résultats opérationnels et nets, ce dernier ayant été divisé par trois (mais restant positif de 108 millions d’euros).