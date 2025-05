Skymark planifie la suite du renouvellement de sa flotte à moyen terme. La compagnie japonaise a annoncé le 22 mai que sa direction avait approuvé l’acquisition de six 737-8 auprès de Boeing. Les appareils seront livrés à partir de l’année fiscale 2030 (qui débute en avril 2030).

Skymark précise par ailleurs que leur valeur approche le milliard de dollars, selon les prix affichés au catalogue de l’avionneur américain en janvier, mais qu’elle bénéficie d’une remise.

La compagnie japonaise exploite aujourd’hui 29 737-800. Elle a toutefois conclu des accords de leasing pour six 737-8, qui lui seront livrés à partir de mars 2026. Les premiers appareils viendront faire croître la flotte (à 33 appareils), avant que les suivants ne lui permettent de retirer ses premiers 737-800 à partir de l’année fiscale 2027. Cette mission de remplacement sera également assurée par trois 737-8 et trois 737-10, qu’elle a précédemment acquis auprès de Boeing (en 2022) et qui lui seront livrés respectivement à partir de l’année fiscale 2026 et l’année fiscale 2027 – avec un an de retard pour le moment. A noter que les 737 MAX 8 acquis auprès de Boeing feront l’objet d’accords de crédit-bail qui permettront à Skymark de financer les appareils suivants.

Les 737-8 seront aménagés de façon similaire aux 737-800 et pourront transporter 177 passagers. Les 737-10 quant à eux pourront transporter 210 passagers et seront utilisés sur les routes les plus importantes de la compagnie au départ de Tokyo Haneda.