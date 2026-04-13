La start-up néerlandaise Elysian Aircraft a achevé la deuxième itération de conception de son avion régional entièrement électrique E9X, après avoir franchi avec succès la revue de conception conceptuelle (Conceptual Design Review) et entamé la phase de conception préliminaire. Pour rappel, l’appareil a été dessiné pour pouvoir transporter entre 88 et 100 passagers.

Selon Elysian, cette étape importante valide les principes de conception initiaux de l’E9X après plusieurs années de recherche et développement. La société a également effectué un premier vol d’essai avec un démonstrateur à échelle réduite (SFD), ajoutant ainsi une première étape de validation physique aux travaux d’intégration aérodynamique, de commandes de vol et de propulsion pour l’appareil.

Elysian a ainsi sensiblement fait évoluer la configuration de son E9X par rapport au concept dévoilé en 2024. La nouvelle itération adopte une aile allongée à 50 m d’envergure (42 m à l’origine), toujours conçue pour intégrer des packs batteries dans le volume de l’aile et dotée d’extrémité repliables, afin de maximiser la finesse tout en restant compatible avec les postes de stationnement existants.

La propulsion électrique distribuée a été simplifiée : le nombre de moteurs passe de huit à six, sans doute avec une puissance unitaire accrue, ce qui épure l’aile à proximité des extrémités repliables et réduit la complexité de l’architecture propulsion. La masse maximale au décollage progresse à environ 82,5 t, contre 76 t pour la configuration initiale.

Sur le plan opérationnel, Elysian cible désormais une autonomie de l’ordre de 400 nautiques (750 km) avec la technologie batterie disponible aujourd’hui, tout en conservant un potentiel jusqu’à 540 nautiques (1 000 km) si la densité énergétique atteint les niveaux visés à moyen terme.

Les partenaires du projet comprennent notamment KLM, Transavia, Fokker Services et l’Université technologique de Delft. L’entreprise poursuit l’obtention de l’agrément d’organisation de conception auprès de l’EASA et vise une certification aux alentours de 2030, avec une entrée en service prévue en 2033.