Rolls-Royce a annoncé un investissement de 19,3 millions de livres sterling dans son usine de fonderie d’aubes (ABCF- Advanced Blade Casting Facility) de Rotherham (Royaume-Uni), suite à une subvention de 2 millions de livres sterling de l’Autorité combinée du maire du South Yorkshire (SYMCA).

Ce financement total de 21,3 millions de livres sterling (24,6 millions d’euros) permettra de doubler la production du site d’ici 2030, notamment grâce à l’acquisition de machines spécialisées supplémentaires.

Inauguré en 2015, le site ABCF du motoriste britannique réalise la fonderie, l’usinage et le contrôle des aubes de turbines moyenne et haute pression des moteurs Trent XWB-84, qui équipe l’Airbus A350-900, et des Trent 1000 XE, qui équipe la famille Boeing 787.