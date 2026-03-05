La compagnie régionale Air Calédonie est contrainte d’immobiliser son réseau domestique depuis le 2 mars en raison des blocages qui affectent actuellement plusieurs de ses destinations en représailles à son déménagement de Nouméa-Magenta (GEA) vers l’aéroport international de La Tontouta (NOU). Le transfert des opérations de la compagnie entre dans le cadre d’un plan de rationalisation soutenu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie depuis plus d’un an.

Air Calédonie a ainsi été contrainte d’annuler l’ensemble de ses vols domestiques à la suite de la fermeture de quatre aérodromes desservant les Îles Loyauté et l’île des Pins, un mouvement de contestations lié au fait que des collectifs s’opposent au déménagement des vols à La Tontouta, jugé trop éloigné de Nouméa (40 km). Tous les vols ont encore été annulés pour le 6 mars.

La décision de déménager Air Calédonie de Magenta vers La Tontouta a été officiellement actée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en novembre dernier afin de mutualiser les infrastructures avec Aircalin tout en simplifiant les correspondances entre les vols intérieurs et les vols internationaux, réduire les coûts d’exploitation de la compagnie et éviter des investissements lourds sur l’aérodrome de Magenta.

La plateforme de La Tontouta a été adaptée depuis un an pour accueillir les vols d’Air Calédonie (parking avions, salle d’embarquement…).

Pour rappel, Air Calédonie avait été frappée de plein fouet par les émeutes de 2024 en Nouvelle-Calédonie, avec d’importantes pertes financières et une chute de trafic induite par l’effondrement du tourisme. Elle aligne trois ATR 72-600.