GE Aerospace a confié à Mohamed Ali la direction de sa division Commercial Aircraft Engines and Services (CES), dont le périmètre est élargi aux fonctions technologie et opérations.

La business unit regroupe désormais conception, ingénierie, supply chain, production, assemblage et services pour les moteurs commerciaux, afin d’aligner développement produit, industrialisation et support en service.

Mohamed Ali, qui occupait précédemment le poste de Chief Technology & Operations Officer, cumule près de trois décennies d’expérience au sein du motoriste américain. Il succède à Russell Stokes, qui quittera l’entreprise en juillet 2026 après une période de transition comme conseiller spécial du PDG Larry Culp.

En parallèle, GE Aerospace crée un poste de Chief Commercial Sales & Customer Officer, confié à Jason Tonich, chargé de piloter les activités de ventes et de relation clients au niveau mondial.

GE Aerospace publiera ses résultats du 4e trimestre et de l’exercice 2025 le 22 janvier.