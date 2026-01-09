Avec « l’évolution des conditions » survenue en 2025, Daher n’a pas pu augmenter ses cadences de production. L’avionneur annonce avoir livré 76 avions sur l’année, comprenant 51 TBM 960 et 25 Kodiak, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 82 livraisons de 2024 (56 TBM et 26 Kodiak).

« Nos équipes sont restées pleinement mobilisées jusqu’aux derniers jours de l’année, avec une priorité claire : assurer les livraisons à nos clients. Leurs efforts illustrent la capacité de Daher à tenir ses engagements, malgré l’évolution des conditions au cours de l’année », a déclaré Nicolas Chabbert, CEO de Daher Aircraft, sans s’étendre plus précisément sur les difficultés rencontrées par l’avionneur.

Celui-ci rappelle que 2025 a notamment été marquée par la livraison du 600e avion de la série TBM 900, lancée en 1990, et la création d’une filiale au Brésil. Il souligne également que les livraisons ont « confirmé la dynamique des plateformes multi-missions » pour les deux familles d’avions qu’il produit, les TBM pouvant par exemple être utilisés comme avions de guet aérien pour les opérations de lutte contre les incendies ou les Kodiak pour des missions de maintien de l’ordre.

Plus de 75 % des livraisons de TBM ont encore concerné le marché américain, tandis que douze appareils (23 %) ont été livrés en Europe.

Au 31 décembre 2025, 1 294 TBM et 390 Kodiak avaient été livrés dans le monde. La flotte cumule près de trois millions d’heures de vol.

Daher n’a en revanche pas dévoilé le volume de ses commandes.