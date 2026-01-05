Textron Aviation annonce l’entrée en service du Cessna Citation Ascend, son nouveau jet d’affaires de taille intermédiaire, à la suite de la livraison du premier exemplaire à un client privé fin décembre 2025.

Cette première livraison marque le début de l’exploitation commerciale du modèle, environ deux ans et demi après la présentation du programme.

Dérivé de la famille Citation 560XL, l’Ascend est motorisé par deux PW545D de Pratt & Whitney Canada et a obtenu sa certification de type de la FAA en novembre 2025.

Un premier prototype avait effectué son vol inaugural en 2023, suivi d’un appareil de présérie en juin 2024. Sa motorisation avait quant à elle été certifiée en mai 2024. Le PW545D intègre un mélangeur d’échappement perfectionné et des améliorations de l’efficacité des sections compresseur et turbine. Il est également équipé de FADEC (système de régulation électronique numérique à pleine autorité redondante) et est compatible avec le dispositif FAST (Flight, Acquisition, Storage and Transmission).

Le nouveau jet d’affaires affiche ainsi une autonomie maximale de 1 900 nautiques (3 520 km) avec quatre passagers à bord, une vitesse de croisière de 441 nœuds (817 km/h) et une altitude de croisière de 45 000 pieds. Il introduit plusieurs évolutions majeures par rapport au Citation XLS+, dont sa nouvelle motorisation, une cabine à plancher plat optimisée pour l’espace et pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers (9 passagers en configuration standard), la suite avionique G5000 de Garmin avec l’automanette, ou encore l’APU Honeywell RE100 [XL] utilisable sans surveillance.

Textron Aviation positionne l’Ascend comme la nouvelle variante de référence de la série 560XL, dont plus de 1 000 exemplaires ont déjà été livrés depuis 2000.