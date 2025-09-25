Latécoère semble bien engagé sur la voie du redressement. L’équipementier français a publié un chiffre d’affaires en hausse de 6,4 % pour le premier semestre 2025 et un EBITDA positif de 22,3 millions d’euros, quand celui-ci était encore négatif au premier semestre 2024. Le résultat net du groupe reste négatif de 6,8 millions d’euros mais en amélioration par rapport à la même période de l’année dernière, où la perte frôlait les 50 millions d’euros.

Latécoère attribue cette amélioration à l’augmentation générale des cadences chez les avionneurs et les équipementiers, ainsi qu’à ses nouveaux contrats et ses initiatives commerciales pour atténuer les effets de l’inflation. Il souligne toutefois qu’il continue d’être ralenti par la pression sur les coûts des matériaux et par la persistance de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement.

Si l’activité Systèmes d’interconnexion reste stable en raison de l’absence de croissance dans les programmes européens, l’activité Aérostructures, qui représente la part la plus importante de l’activité du groupe, a retrouvé le chemin de la croissance. Elle enregistre une hausse de 11,5 % de son chiffre d’affaires et retrouve un EBITDA positif, notamment grâce à un meilleur contrôle des coûts et de meilleures conditions commerciales obtenues auprès de ses clients.

« J’ai le plaisir d’annoncer des résultats en amélioration au titre du semestre 2025. Ces résultats reflètent nos priorités clés, à savoir l’augmentation des volumes des OEM, le développement et les perspectives de croissance de nos activités de customer service et de services après-vente, ainsi que l’attention particulière que nous portons à la maîtrise des coûts et à l’optimisation de la trésorerie », résume André-Hubert Roussel, directeur général du groupe.

Le redressement va se poursuivre au second semestre mais continuera d’être entravé par les pressions inflationnistes et l’environnement contraint de la chaîne d’approvisionnement, même si des améliorations sont attendues de ce côté-là. « La croissance des volumes des OEM pour les sous-segments du marché commercial, des jets d’affaires et de la défense continue d’améliorer le chiffre d’affaires global, mais la montée en cadence de l’activité entraîne des défis et des pressions sur les coûts pour l’ensemble de l’industrie », constate l’équipementier. Pour faire face, il continue d’investir dans ses outils, son personnel et son empreinte géographique.

Il s’attend en effet à une poursuite de l’augmentation des volumes de production sur la plupart des programmes majeurs. Il devrait également bénéficier des effets en année pleine des initiatives opérationnelles et commerciales lancées en 2024 pour soutenir ses résultats. L’inflation des coûts des matériaux et de la main d’œuvre restera d’actualité mais ses effets devraient être compensés par une réduction des dépenses et l’évitement de surcoûts constatés en 2024, ainsi qu’une poursuite de la réduction des coûts.

Latécoère rappelle enfin qu’il a finalisé la cession de MADES à Cicor le 1er août. L’équipementier avait décidé de se séparer de cette activité, qu’il avait acquise en mai 2022, pour se recentrer sur ses activités principales, investir dans ses métiers clefs pour suivre le ramp-up du secteur.