L’hélicoptère de nouvelle génération H160 d’Airbus Helicopters se multiplie au Japon. Le Bureau des services incendie de la ville d’Hiroshima a pris livraison de son premier exemplaire, devenant de fait le premier utilisateur mondial de l’hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage dans une configuration de lutte contre les incendies.

Ce H160 entrera en service début 2026 et sera déployé pour des missions variées : lutte contre les incendies, recherche et sauvetage (SAR), missions médicales d’urgence (EMS) et gestion des catastrophes, notamment la reconnaissance des zones sinistrées.​

Le nouvel hélicoptère du Hiroshima City Fire Services Bureau pourra être équipé d’un seau anti-incendie, améliorant ainsi sa capacité à soutenir l’équipe au sol dans les efforts de lutte contre les incendies de forêt. Il remplacera l’AS365 N3 Dauphin exploité depuis 2006 par la ville, « apportant des performances accrues, une avionique moderne, un niveau de confort supérieur et une diminution significative du bruit » selon l’hélicoptériste européen.​

Pour rappel, la ville de Nagoya a également commandé un H160 au mois de juillet qui sera exploité par le Bureau des pompiers de la ville pour des missions similaires.

Le H160 est certifié par le Bureau japonais de l’aviation civile (JCAB) depuis mai 2021 et 3 exemplaires volent déjà au Japon, deux pour l’Agence nationale de police du Japon (NPA) et un pour des missions de reportage pour les besoins des chaînes de télévision japonaises.