Embraer annonce qu’il a atteint ses objectifs de livraison pour 2025. L’avionneur brésilien a remis 91 appareils à ses clients au cours du quatrième trimestre, augmentant ses livraisons de 21 % par rapport à la même période de 2024.

En ce qui concerne la division Aviation commerciale, les livraisons ont concerné 32 appareils, dont une quinzaine d’E195-E2 et quatorze E175. Embraer a ainsi réalisé plus de 40 % de ses livraisons annuelles sur ce trimestre, traditionnellement le plus chargé, ce qui lui a permis de remettre 78 appareils régionaux sur l’année. Son objectif se situait entre 77 et 85.

La division Avions d’affaires a quant à elle réalisé un tiers de ses livraisons annuelles sur ce quatrième trimestre, en remettant 53 jets. Le Phenom 300 a été l’appareil le plus livré, avec 23 jets remis, tandis que 25 Praetor ont quitté les installations de l’avionneur dans le même temps. Ayant livré 155 avions d’affaires sur l’année, Embraer se situe tout en haut de la fourchette de ses objectifs, puisqu’il visait 145 à 155 livraisons.

En parallèle, deux KC-390 et quatre A-29 Super Tucano ont été livrés par l’activité Défense sur le trimestre.

Ainsi, sur l’année Embraer a réussi à livrer 244 appareils, soit 18 % de plus qu’en 2024 (206 appareils).