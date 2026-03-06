IndiGo, le géant du low-cost indien, va desservir l’île de la Réunion à partir du 29 avril 2026.

Cette nouvelle liaison sans escale entre Chennai (Madras) et l’aéroport de La Réunion Roland‑Garros sera assurée trois fois par semaine avec des monocouloirs de la famille A320 d’Airbus. Les temps de vols seront de l’ordre de 4h15-4h30.

La Réunion devient ainsi la 46e destination internationale d’IndiGo et la 13e desservie depuis Chennai, renforçant ainsi le rôle de cette ville comme hub sud‑indien vers l’Indopacifique.

Air Austral avait suspendu sa liaison directe Réunion–Chennai en mars 2023.