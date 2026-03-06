ACIA Aero Leasing vient de finaliser une opération de cession-bail portant sur deux ATR 72-600 exploités par Ewa Air. Les deux appareils constituent aujourd’hui l’intégralité de la flotte de la compagnie aérienne de Mayotte et filiale du groupe Air Austral.

« Nous sommes ravis d’avoir été choisis par Ewa Air et son actionnaire majoritaire, Air Austral, pour la finalisation de cette importante transaction et nous accueillons Ewa Air au sein de notre réseau croissant d’opérateurs d’ATR. Les opérations d’Ewa assurent une connectivité régionale essentielle reliant les régions isolées aux principales villes de l’océan Indien, favorisant ainsi les échanges commerciaux, touristiques et culturels. Elles jouent également un rôle clé dans la continuité des vols long-courriers d’Air Austral », a déclaré Mick Mooney, le directeur général d’ACIA.

« Cette opération marque une nouvelle étape pour Ewa, qui consolide ainsi ses activités et s’engage dans un nouveau partenariat avec ACIA. (…) Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour notre entreprise, profondément ancrée dans son territoire régional et qui demeure un acteur économique clé du développement de Mayotte grâce au réseau régional qu’elle propose à ses clients avec ses deux ATR désormais loués auprès d’ACIA » a ajouté Hugues Marchessaux, Directeur Général d’Air Austral et Président d’Ewa Air.

Pour rappel, Ewa Air assure 5 liaisons directes régulières au départ de Dzaoudzi vers Madagascar et les Comores.