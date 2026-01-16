Daher avait un bel événement à célébrer en ce 15 janvier. L’avionneur français a lancé la nouvelle version de son TBM, le TBM 980. Doté d’une avionique modernisée (la suite G3000 Prime de Garmin), plus intuitive et plus flexible grâce à ses écrans tactiles, il permet de réduire la charge de travail des pilotes, tout en leur permettant de rester connectés en permanence avec leur avion grâce à la nouvelle mise à jour de l’application « Me & my TBM ».

Trois appareils ont été dévoilés lors de la cérémonie, l’appareil de présérie qui est testé en vol depuis l’été 2025 et les deux premiers avions de série, qui seront convoyés vers leurs clients dès la semaine prochaine. Nicolas Chabbert, le directeur général de Daher Aircraft, souligne à cette occasion qu’une vingtaine d’appareils ont été déjà commandés, avant même que Daher ne commence à le commercialiser. Le début des livraisons implique également que le modèle a été certifié, par l’EASA et la FAA à ce jour, après avoir été intensément testé dans diverses conditions de vol – notamment pour valider des modifications dans le système carburant.

La grande avancée du TBM 980 est donc la mise à jour de son avionique avec la version Prime de la suite G3000. Elle s’accompagne de l’installation de trois écrans tactiles de 14 pouces, qui assurent un contrôle fluide des fonctions de vol, permettent une personnalisation des préréglages, une interface utilisateur simplifiée qui facilite la navigation entre les différentes pages (météo, trafic, etc.). A noter que la suite G3000 Prime ne sera pas disponible en rétrofit sur les appareils des versions précédentes car le service n’est pas jugé financièrement intéressant pour les utilisateurs.

Elle intègre par ailleurs les autres fonctionnalités phares que Daher a proposé sur ces précédentes versions, par exemple la détection météo avancée, la protection contre le givrage, la surveillance de l’enveloppe de vol, le mode de descente d’urgence et le système HomeSafe, qui permet un atterrissage automatique en cas d’incapacité du pilote.

Des améliorations ont également été apportées en cabine, avec l’installation d’un écran affichant les informations de route (le Passenger Comfort Display), des ports USB-C, ou la possibilité d’installer un terminal Starlink Mini pour une connectivité Internet par satellite.