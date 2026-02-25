Pratt & Whitney (groupe RTX), va investir 200 millions de dollars pour étendre les capacités et l’empreinte de son site de Columbus (Géorgie), une installation dédiée aux programmes de moteurs civils et militaires. Ce projet prévoit l’installation d’une septième presse de forgeage isotherme sur le site.

Selon le motoriste américain, cette nouvelle presse doit permettre d’augmenter d’environ 30 % la production de pièces critiques, notamment les disques de compresseur et de turbine, au bénéfice des familles de moteurs GTF (A220, A320neo et E-Jet E2), F135 (F-35) et d’autres programmes. La mise en service industrielle de cet équipement est prévue en 2028.

Cette décision intervient après l’extension de quelque 7500 mètres carrés du centre de maintenance GTF de Columbus Engine Center, situé sur le même campus, représentant un investissement supplémentaire de 70 millions de dollars et une hausse de plus de 25 % de la capacité annuelle de révision.

Pratt & Whitney emploie désormais plus de 2 600 personnes dans la région de Columbus et indique avoir investi plus de 1 milliard de dollars sur ce site depuis 2008.