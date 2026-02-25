MTU Aero Engines a enregistré une forte progression de son activité de maintenance de moteurs d’avions commerciaux en 2025, qui s’impose comme le principal moteur de croissance du groupe allemand. Le chiffre d’affaires ajusté de la maintenance commerciale a augmenté de 18% pour atteindre 6,0 milliards d’euros, contre 5,1 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 23% en dollar, au‑delà de la fourchette de croissance organique visée.

Cette activité représente désormais la majeure partie des revenus du motoriste, sur un total ajusté de 8,7 milliards d’euros en 2025, en hausse de 16% sur un an. La croissance est portée par un large éventail de programmes, des turboréacteurs Geared Turbofan (GTF) et du V2500 sur moyen‑courrier, mais aussi avec les CF6‑80 et GE90 de GE Aerospace sur gros‑porteurs, ainsi que par la maintenance de turbines industrielles, le leasing et la gestion d’actifs.

Les activités liées à la famille GTF (A320neo, A220 et E-Jets E2) représentent environ 40% du chiffre d’affaires de la maintenance commerciale.

L’EBIT ajusté de la maintenance commerciale progresse de 9%, passant de 438 à 478 millions d’euros, mais la marge se replie de 8,7% à 8,0%, sous l’effet d’une part accrue des travaux GTF et des coûts de montée en cadence du site de Fort Worth, partiellement compensés par les contributions des coentreprises, notamment MTU Maintenance Zhuhai.