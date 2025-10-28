Air China Cargo, la division cargo de la compagnie nationale chinoise Air China, a annoncé le 27 octobre son intention de signer une commande avec Airbus portant sur six A350F, la nouvelle version dédiée au fret de la famille de gros-porteurs de nouvelle génération de l’avionneur européen.

Cette future commande, qui reste soumise à l’accord des actionnaires après une assemblée générale programmée le 14 novembre prochain, sera également assortie d’options pour quatre exemplaires supplémentaires.

Les livraisons des six exemplaires fermes sont déjà prévues entre 2029 et 2031.

Air China Cargo deviendrait alors la première compagnie de Chine continentale à s’engager sur la version cargo du long-courrier d’Airbus. Sa flotte est aujourd’hui composée de 6 A330-200P2F, de 13 Boeing 777F et de 4 747-400F.

Pour rappel, Air China aligne déjà une trentaine d’A350-900.

Le futur A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel du 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres).

Le premier exemplaire de la nouvelle version cargo de l’Airbus A350 est en cours d’assemblage final à Toulouse. Airbus utilisera deux A350F pour les essais en vol et la campagne de certification qui s’étalera en 2026 et 2027.